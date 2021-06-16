Почему ваша кошка или кот постоянно просит есть?

Питание необходимо для нормального функционирования живого организма, но если кошка постоянно просит есть, то это не значит, что настало время для кормления. Если вы заметили слишком частое проявление голода у домашнего животного, стоит проверить его физическое и эмоциональное здоровье: возможно, появились отклонения от нормы.

Питомец постоянно просит есть: главное

Кот постоянно просит есть, потому что находится в активной фазе роста и развития. Кот чаще хочет кушать, если корм не приносит должного насыщения. Любимец требует больше еды, если мерзнет (в холодное время года). Чувство голода не проходит из-за принимаемых лекарственных средств (например, гормоны). Питомица находится в стадии беременности / послеродовом периоде. Кошка или кот постоянно хочет есть, потому что испытывает недостаток внимания. Кот все время хочет есть, если страдает полифагией (ложный голод). Желание есть возникает чаще в силу быстрого обмена веществ или его нарушения. Кошка много ест, но худеет вследствие заболеваний (глисты, сахарный диабет, гипертиреоз, онкология и другие медицинские причины).

Есть ли чувство сытости у кошек?

Условное чувство сытости у кошек есть – иначе они бы ели постоянно и без перерыва, не в силах оторваться. Обычно же, поев, они располагаются в любимом уютном месте, сворачиваются в клубок и сладко спят.

То, что кошка постоянно реагирует на шуршание пакетиков с едой, еще не говорит о том, что она просит есть. У нее просто срабатывают инстинкты – сигнал подан, надо подбежать и помяукать.

Чувство сытости может различаться: одни едят, когда голодны, другие – при первой возможности. Как люди, насытившись ужином, не отказываются от мороженого, так и кошки всегда найдут место для «десерта».

Какое количество еды в день нормально?

Количество и частота приемов пищи зависят от возраста, состояния здоровья и предпочтений кошки. Если кормить ее слишком мало или неподходящим кормом, можно испортить кошачье здоровье. Подсыпая корм в не успевающую опустеть миску, кормя слишком часто и большими порциями, можно не удивляться, почему кошка стала много есть. Раскормить кота и привести его к ожирению несложно, поэтому следуйте простым правилам и питомец будет здоров.

Прежде всего нужно установить регулярный режим питания. Рассчитав необходимую дневную норму корма для вашего кота, разделите ее на две равные части и давайте с равными временными интервалами. Режим позволит вам заранее подготовить корм, а питомцу – проголодаться к нужному моменту. У него выработается режим принятия пищи и хождения в туалет. И помните: корм должен быть высокого качества, а рацион питания – полноценным и сбалансированным.

Норма для котят

Определить, сколько корма дать котенку, довольно просто. При покупке кошачьего корма стоит почитать написанное на упаковке – обычно расчет дозировки указан. Предписания разных производителей в зависимости от насыщенности корма питательными веществами и микроэлементами могут отличаться. В целом растущему организму необходимо больше корма, чем взрослой особи.

Главный показатель для определения суточной нормы – вес животного. Например, средний объем качественного, богатого витаминами сухого корма, предназначенного для котят до пяти месяцев, рассчитан так: весящему два килограмма питомцу положено съесть 35 граммов, три килограмма – 50 граммов, четыре – 70 граммов, пять – 85 граммов.

Норма для взрослых кошек

Для взрослой кошки среднесуточная порция в граммах меньше: она достигла созревания и нуждается в поддержании здоровья, а не в активном росте и развитии. Примерная дозировка сухого корма: весящей 3 кг положено 25 г сухого корма, 4 кг – 40 г, 5 кг – 55 г. Для питомца, чей вес превышает шесть килограммов, суточная норма корма рассчитывается путем прибавления 12 г корма на 1 кг веса кота.

Норма для животных в возрасте

Обычно пожилой кот спокойнее и не просит есть постоянно. Организм такого питомца работает менее активно, и для него потреблять меньше пищи – нормально. В зависимости от потребностей и аппетита любимца снижайте размер порции для взрослой особи либо кормите не дважды, а раз в день.

Физиологические причины того, что кот или кошка много ест

Кишечные паразиты

Причиной потребления корма сверх нормы и одновременной потери веса может быть глистная инвазия. В случае если ваш любимец начал худеть, его тошнит, мучают запор или диарея, рвотные позывы – возможно, у него глисты. Пораженный кишечными паразитами питомец выглядит понурым, иногда меняет пищевые предпочтения.

На поздней стадии заболевания глисты видны в рвотной массе и испражнениях. Заметив первые симптомы, обязательно обратитесь к врачу – ветеринар выпишет лекарства для выведения гельминтов.

Неусвояемость полезных веществ

У домашнего любимца также возможны сбои в организме, приводящие к снижению усвоения питательных элементов из пищи. Вследствие этого он не чувствует насыщения и начинает чаще просить есть. Подобные проблемы могут обнаружить более серьезные вещи – вплоть до опухолей и онкологических заболеваний.

Для того чтобы исключить или подтвердить эту проблему, необходимо пройти осмотр у доктора и сдать определенные анализы.

Гормональный сбой

Гормональные нарушения – еще одна причина, по которой питомец никак не может поумерить свой аппетит. Если эндокринная система функционирует неправильно, то развиваются заболевания. Одни из наиболее распространенных – сахарный диабет, гипотиреоз (или увеличение щитовидной железы), а также почечная недостаточность. Некоторые симптомы данных заболеваний: снижение веса, постоянная жажда, расстройство желудка, повышенная активность.

Определить наличие заболевания поможет сдача крови и других анализов – важно вовремя обратиться в ветеринарную клинику.

Быстрый обмен веществ

Согласно индивидуальным особенностям, у некоторых животных он быстрее, а значит, они скорее проголодаются и начнут просить еду. Не заметить эту особенность сложно – ускоренный процесс переваривания приводит к более частому хождению в туалет. При кормлении подопечного учитывайте этот фактор: стоит давать корм чаще, но небольшими порциями.

В данном случае прибегать к помощи врача стоит, если метаболизм у питомца подозрительно быстрый – возможно, необходима диета или лекарственные препараты.

Беременность и лактация

Эти состояния меняют привычное поведение особи женского пола. Питомица начинает есть больше – хватать должно и ей, и плоду. Детенышей в утробе бывает довольно много, а значит, и питания должно хватить всем. То же касается и окотившейся самки – раздавая с молоком питательные вещества, она должна их восполнять через еду.

Для беременной или кормящей самки повышенный аппетит – нормальное состояние, поэтому не стоит беспокоиться и ограничивать ее в еде. Со временем все станет как прежде.

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Реакция на холод

В холодное время года питомцу требуется больше энергии – не только на повседневные нужды (бегать, лазать, играть), но и для поддержания тепла. Организм питомца так устроен, что он сам себя обогревает, затрачивая на это дополнительные силы. Поэтому поздней осенью, зимой и ранней весной его аппетит может увеличиться. Чтобы энергии хватало, можно немного увеличивать объём и калорийность порции.

Влияние медикаментов

Лекарственные препараты, которые принимает домашний любимец, способны оказывать влияние на его чувство насыщения. Некоторые снижают этот показатель довольно сильно, поэтому питомец испытывает голод и не может оторваться от миски. Среди них – лекарства для желудочно-кишечного тракта, против судорог и эпилепсии, а также гормональные препараты.

Поэтому, когда доктор выписывает вашему любимцу лекарства, обязательно поинтересуйтесь возможными побочными эффектами, узнайте, что делать, если они проявятся.

Последствие голодания

Иногда питомцу приходится голодать. Например, бывает вынужденное голодание – в силу медицинских показаний или процедур, когда животному просто нельзя есть какое-то время. Независимо от причин, после долгого воздержания от пищи любимец кинется поедать корм и будет требовать добавки. Главное – не давать лишнего, чтобы не было болей в желудке. Лучше кормить чаще и небольшими порциями.

Психологические причины

Нехватка внимания и ласки

Животное может слишком часто обращать свой взор в сторону еды, если страдает от одиночества. Что делать, когда скучно, грустно и хозяин не спешит погладить и приласкать? Есть. Также, выпрашивая корм, животное порой просто хочет обратить на себя внимание. Задача хозяина – не забывать о нуждах любимца: сажать на колени, играть, разговаривать и гладить. Тогда питомец забудет о еде как единственном развлечении.

Психогенное переедание

Данное заболевание (полифагия) выражается в том, что животное испытывает ложный голод. Это случается, когда нарушено пищевое поведение. Причиной подобного сбоя, приводящего к беспрерывному потреблению пищи, часто является сильный стресс. Последний может быть вызван переездом, посещением ветеринара, долгим отсутствием хозяина.

Нужно позаботиться о питомце, организовав максимально комфортную атмосферу для его скорейшего успокоения: будьте рядом, дайте любимую игрушку, гладьте и не оставляйте надолго одного.

Дух соперничества

Характерно для питомцев, соседствующих в доме с другими животными. Дух соперничества за еду заставляет питомца есть независимо от чувства голода, особенно если «напарник» имеет хороший аппетит и любит подчистить свою и чужую миску. Стоит разделять миски животных и позволять им есть лишь из собственной, не мешая остальным.

Страх голодания

Взятый с улицы питомец мог долгое время испытывать голод, а потому у него может выработаться страх недоедания и голодания. Обычно в комфортных условиях проживания и при достаточном питании этот страх постепенно проходит, и животное перестает набрасываться на еду при первом ее виде.

Постарайтесь кормить любимца в одно и то же время, чтобы выработался режим питания. Это полезно для его физического и психологического здоровья.

Сигналы, при которых следует обратиться к ветеринару

Если ваша кошка постоянно просит есть, обратите внимание на ее поведение и состояние – заметив какие-либо из указанных ниже отклонений, обязательно обратитесь к врачу.

Теряет вес. Переедание с одновременной потерей веса чаще случается вследствие заболевания, которое вовремя нужно определить и лечить.

Объедается до тошноты. Если обжорству кошки, которая все время просит есть, сопутствует рвота, скорее всего, нужно медикаментозное лечение.

Страдает от диареи. Постоянная диарея – подтверждение кишечных проблем у животного, решение которых стоит доверить ветеринару.

Мучается от запоров. Работа желудочно-кишечного тракта нарушена, если кот стал много есть, но в туалет ходит редко и с трудом.

Температурит. Повышение температуры тела животного свидетельствует о воспалительном процессе в организме.

Плохо выглядит. Чрезмерному аппетиту питомца сопутствует ухудшение внешнего вида (потускнение и слипание шерсти), выделения из глаз и носа, нежелание общаться с домашними.

Профилактика

Избежать вышеуказанных проблем можно, если принимать простые профилактические меры. Вот наиболее важные из них:

Периодически посещайте ветеринара. Это позволит удостовериться в том, что кот здоров, а также предупредить появление заболеваний или распознать их на ранней стадии. Не морите кота голодом, не сажайте на диету по собственному усмотрению (только по совету специалиста). Не перекармливайте животное, позволяйте ему опустошить миску, не подсыпайте больше корма. Составьте расписание кормления, приучите кота к режиму. Не потакайте прихоти животного, давая корм по его первому мяуканью.

Котенок много ест – нормально ли это?

Много – понятие субъективное. Вам может показаться, что питомец чересчур прожорлив, в то время как на самом деле для его возраста и образа жизни он ест недостаточно. И наоборот. Поэтому стоит опираться на конкретные данные – возраст, вес и породу животного. В целом же котенок много ест и спит, и это нормально, когда он:

растет;

резво играет;

бегает по дому;

повсюду лазает;

наблюдает за птицами в окне;

ходит за хозяином хвостом;

охотится на шевелящиеся предметы.

В общем, если он активничает весь день и тратит большой объем энергии и сил.

Если котенок грустный, пассивный и ничем кроме еды не интересуется – это тревожный звонок для хозяина. Вероятно, у котенка проблемы со здоровьем и нужно скорее помочь ему.

Также ненормально, если прожорливость котенка распространяется на предметы и вещи: к примеру, он пытается есть (или даже ест) целлофановые пакеты. Такое поведение говорит о вероятном заболевании, так что стоит обратиться к ветеринару.

Как следить за весом питомца?

Каждому заботливому хозяину надо следить за изменением веса животного, и делать это несложно.

Вес кота в разном возрасте может отличаться в силу породы. Разузнайте у ветеринара или прочтите специальную литературу, где описано, как развивается организм представителей данной породы. Сравнивайте показатели вашей кошки с предполагаемой нормой.

Важно не допускать переедания и голодания, держать кошку в форме и ошибочно не принимать ее поведение за просьбу покормить. Например, мяуканье или реакция кота на шуршание упаковки из-под еды не значит, что он просит есть: даже после приема пищи у него постоянно срабатывает условный сигнал.

Явные изменения заметны невооруженным глазом – например, если кот слишком быстро набирает вес или с той же быстротой теряет его. Причина этого обычно серьезная, лучше съездить в ветеринарную клинику на осмотр.